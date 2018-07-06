Зарубежные райдеры провели в Тюмени открытый мастер-класс

Фото Ирины Алькаевой Фото Ирины Алькаевой

Признанные мастера роллер-спорта показали класс на площади 400-летия Тюмени 4 июля. Мероприятие могли посетить все, у кого есть роликовые коньки, рассказали в пресс-службе ДТиС "Пионер".

В яркий солнечный день на площади возле драмтеатра собралось много молодежи. Все потому, что именно здесь проходила встреча с опытными роллерами Sib Sub inline camp 2018, которые приехали в Тюмень из разных стран: Монтре Ливингстон и Джош Гловицки из США, Нильс Янсонос из Риги и Ричи Эйслер из Канады.

Также в мероприятии принимали участие российские роллеры – Дмитрий Соколов, Станислав Латынцев, Тимофей Люляков и воспитанники "Спортекс" (Красноярск), Андрей Разумовский (Москва).

Сначала иностранные гости устроили демовыступление, после чего участникам мастер-класса было предложено разделиться на несколько групп и поработать над освоением новых трюков под руководством профи.

По словам директора департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Дмитрия Грамотина, экстремальные виды спорта сейчас имеют наибольшую привлекательность для подростков и молодежи в целом.

"Многие из роллеров-профессионалов катаются по двадцать и более лет, при этом совершенно не собираются уходить, несмотря на травмоопасность увлечения. В подобные виды спорта люди приходят в любом возрасте. Учитывая то количество детей, которые катаются на роликах по улицам нашего города, мы как минимум обязаны создать все возможности, чтобы они делали это безопасно, с профессиональными тренерами, на качественном оборудовании и не создавали проблем для своего здоровья и окружающих. Для наших ребят приезд именитых спортсменов –прекрасная возможность вырасти в своем мастерстве", - отметил Дмитрий Грамотин.

Напомним, международный субкультурный спортивный форум SibSub Inline camp 2018 будет проходить в Тюмени в течение пяти дней - со 2 по 7 июля. Этот проект существует уже три года и широко известен среди поклонников экстремальных видов спорта. Как рассказала главный идеолог Sib Sub inline camp 2018 Ирина Неуймина, в последнее время много ребят из разных городов и даже стран подает заявки на участие в данном проекте, и сейчас главная задача – упростить приезд для тех, кому еще нет 18 лет.

Участники этого года удобно разместились в палаточном лагере в лесу на территории спортивно-оздоровительной базы "Олимпия".

"Сейчас в нашем лагере находится 75 человек, из которых 20 ребят от 8 до 18 лет. Среди них есть дети из Казахстана, которые приехали к нам в сопровождении взрослых. Я думаю, что в следующем году мы будем также стараться приглашать иностранных тренеров, которые могли бы привезти и своих учеников, чтобы это стало полноценным обменом опыта для всех участников. Что касается внутреннего туризма, этот проект, безусловно, хорошо продвигает это направление, потому что все райдеры активно снимают видео и фотографируют. Наша прекрасная набережная и драматический театр мелькают в кадрах и привлекают все больше внимания среди жителей городов наших гостей, которым они с радостью показывают материалы из путешествия. Это начало новой истории. Такой специальный вид спортивного туризма, который пока не очень развит, но мы готовы им всерьез заниматься", - рассказала Ирина Неуймина.

Случайные прохожие и местные участники мастер-класса с восторгом приняли выступления гостей, многие подходили сфотографироваться и пообщаться. Тюменка Наталья Новгородова поделилась своими впечатлениями о происходящем: "Я люблю кататься на роликах, поэтому пришла посмотреть на профессионалов. У них замечательный уровень катания, звездные гости и наши молодые спортсмены прекрасно подготовлены. Очень радует, что у нас это все развивается, молодежь интересуется таким красивым, энергичным и драйвовым видом спорта".

Международный субкультурный спортивный форум "SibSub Inline camp 2018" проходит при поддержке Фонда президентских грантов, а также Правительства Тюменской области, Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, ГАУ ТО ДО "Дворец творчества и спорта "Пионер". По итогам первого конкурса Фонда президентских грантов среди некоммерческих организаций в 2018 году проект был отмечен как лучшая социальная инициатива среди 9 тыс. участников по направлению "Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни". Размер гранта составил более 400 тыс. рублей.