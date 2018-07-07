Александр Моор взял на контроль строительство дороги к "Фермерской деревне"

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Первое место в регионе по количеству малых животноводческих ферм занимает Армизонский район, сообщил временно исполняющему обязанности губернатора Тюменской области Александру Моору заместитель главы районной администрации Алексей Филиппов.

В ходе рабочей поездки в муниципалитет Александр Моор посетил "Фермерскую деревню" - аграрный аналог индустриального парка. На пяти площадках по 2 га каждая создаются условия для развития инвестиционных проектов в сфере животноводства. Площадки предоставлялись фермерам через аукцион.

"Осенью 2017 года за счет средств Тюменьэнерго к "Фермерской деревне" проведена линия электропередачи. В 2018 году планируется подведение водопровода за счет средств местного бюджета", - рассказал Алексей Филиппов. Сегодня в "Фермерской деревне" реализуют инвестиционные проекты четыре хозяйства, пятый участок готовят к проведению аукциона.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Андрей Ульянов в 2015 году получил грант Минсельхоза России в размере более 1 млн рублей и приобрел 16 голов чистопородных телок породы обрак. К июлю 2018 года поголовье увеличилось до 26 голов. План на 2020 год - довести количество животных до 50 голов. В хозяйстве создано два рабочих места.

Сергей Эйхман также использовал полученный в 2017 году грант Минсельхоза в размере 2,7 млн рублей для приобретения породистых коров. Он купил 33 головы чистопородных нетелей породы герефорд, а также перевел из личного подсобного хозяйства 27 голов той же породы. К июлю 2018 года поголовье составило 72 головы. В 2017 году Сергей Эйхман получил в Инвестиционном агентстве Тюменской области займ в размере более 3 млн рублей для строительства коровника, приобретение кормозаготовительного комплекса и трактора. На сегодняшний день коровник введен в эксплуатацию. В хозяйстве создано два рабочих места.

Еще один резидент "Фермерской деревни" Дмитрий Ульянов занимается разведением чистопородных овец породы "Романовская" и планирует к 2020 году увечить поголовье до 100 голов. Владелец личного подсобного хозяйства Ахмедхан Алыев получил участок в апреле 2018 года. Он собирается заняться разведением молочных коров.

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

"Именно в Армизонском районе появилась первая в Тюменской области животноводческая мини-ферма. Сегодня наша задача - создать в муниципалитете современный убойный цех и загрузить его работой, обеспечив рентабельность. Ищем инвестора", - доложил временно исполняющему обязанности губернатора глава районной администрации Евгений Золотухин.

По мнению директора областного департамента агропромышленного комплекса Владимира Чейметова, "Фермерская деревня" - очень интересный и перспективный проект, направленный на развитие малых форм хозяйствования.

"Фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств получили возможность реализовать свой потенциал, на практике показать свои подходы к организации бизнеса. Конечно, мы с интересом ждем результатов - настолько эффективной будет экономика этих хозяйств, каких производственных показателей они добьются. Думаю, в дальнейшем опыт Армизонского района найдет применение и в других муниципалитетах региона", - отметил Владимир Чейметов в интервью обозревателю "Тюменской линии".

Резиденты "Фермерской деревни" обратились к врио губернатора с просьбой оказать содействие в строительстве дороги с щебневым покрытием к их хозяйствам. Цена вопроса - около 4 млн рублей. Александр Моор обещал помочь решить проблему в течение ближайших двух лет.

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Евгений Бабенко