Тюменские поисковики передали родственникам останки красноармейцев

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Торжественная церемония передачи останков трех красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, прошла на площади Памяти в Тюмени 9 июля. В рамках Всероссийского проекта "Дорога домой" их доставили в Тюменскую область для захоронения на родине.

Долгая дорога домой завершилась для троих солдат. Федора Михайловича Бородулина, родившегося в 1919 году в Упоровском районе, поисковики подняли около деревни Лучки Белгородской области. Имя и личность солдата смогли установить по его медали "За отвагу".

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Останки Ивана Евстратиевича Сидорова обнаружили тюменские поисковики "Областного поискового центра" в Ржевском районе Тверской области в прошлом году. Иван Сидоров родился в 1920 году в деревне Даньково Армизонского района, входившего на тот момент в состав Омской области. По информации сайта "Память народа", он пропал без вести в июле 1942 года.

Николай Петрович Хохрин - уроженец Нижнетавдинского района. Его останки обнаружены и подняты в июне 2016 года поисковым отрядом "Каскад" в Темкинском районе Смоленской области. По данным сайта "Память народа", Николай Хохрин был убит в бою 21 августа 1942 года в деревне Горки Темкинского района Смоленской области.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

На церемонии присутствовали родственники красноармейцев, тюменские поисковые отряды, участники военно-патриотических объединений и представители городской администрации.

"Уже более 20 лет тюменские поисковики ежегодно работают на местах сражений, - рассказал руководитель областного поискового центра Артур Ольховский. - И сегодня благодаря проекту "Дорога домой" на свою малую родину смогли вернуться еще трое наших земляков-красноармейцев. Здесь они будут с почестями преданы родной земле".

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Более 200 тыс. наших земляков отправились в годы войны на фронт, напомнил главный военных комиссар Тюменской области Александр Моторин. "Сто три тысячи из них, верные присяге и долгу, погибли на полях сражений, защищая нашу страну, и не вернулись в родной край к своим семьям, - отметил Моторин. - Но сегодня еще трое из них спустя более 75 лет обретут покой на тюменской земле".

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Николай Ступников