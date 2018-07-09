Учителя и врачи продолжают работать после выхода на пенсию, заявил Минтруд

Фото МСЧ "Нефтяник" Фото МСЧ "Нефтяник"

Около 83% учителей, медработников и представителей творческих профессий, которые выходят на пенсию на льготных условиях, продолжают работать. Об этом сообщил замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов в ходе круглого стола в Госдуме, посвященного изменениям в пенсионном законодательстве, сообщает РИА Новости.

"Если брать выход на пенсию применительно к педагогическим и творческим профессиям, медицинским работникам, у нас 83%, выходя на пенсию, продолжают работать", — сказал Пудов.

Он пояснил, что, согласно предлагаемым изменениям в пенсионном законодательстве, для этих категорий работников требования к стажу для льготного выхода на пенсию изменяться не будут. Так, по его словам, по сегодняшней льготе для педагогов и медиков на селе требуется 25 лет стажа, для остальных медработников – 30 лет.

"Для них стаж не изменился, изменилось право пользования этой пенсией в зависимости от того, когда, в каком году они будут выходить на пенсию", — добавил замминистра.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Повышение будет поэтапным и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.