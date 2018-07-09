Велопарковку для учащихся тобольской школы № 9 сделал СИБУР

Велопарковка. Фото с сайта Тобольск.ру Велопарковка. Фото с сайта Тобольск.ру

Велосипедная парковка установлена во дворе тобольской школы № 9 в рамках благотворительной программы СИБУРа "Формула хороших дел".

Как сообщают организаторы, проект монтажа велопарковки и зон отдыха для велосипедистов задумали, чтобы создать безопасные и комфортные условия для передвижения детей. Дополнительной задачей проекта стало развитие велоспорта среди подрастающего поколения.

"Благодаря идее родительского комитета наша школа придумала и реализовала проект "Велогород начинается с нас". И только благодаря совместным усилиям родителей, администрации школы и компании СИБУР у нас есть возможность улучшать образовательную инфраструктуру", – отметила директор школы № 9 Тобольска Ольга Ключко.

По словам главного эксперта по связям с государственными органами компании "СИБУР Тобольск" Елены Бельской, создание велопарковки поможет научить детей правилам дорожного движения и этикету поведения на дороге, а также объяснит, как правильно использовать окружающее их пространство. Все это положительно скажется на воспитании подрастающего поколения. Ее предположения подтвердили школьники.

"Мне очень понравилась велопарковка. Она красивая и удобная. С друзьями обязательно будем туда ставить велосипеды", – поделилась ученица второго класса школы № 9 Лиза Грязнова.