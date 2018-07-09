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За нападение с ножом на продавца машины тюменца отправили в колонию

Происшествия, 17:49 09 июля 2018

Фото sledcom.ru

К 8 годам лишения свободы приговорен житель Тюмени за нападение на владельца автомобиля. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, сообщает Центральный районный суд Тюмени.

В суде установлено, что в октябре 2017 года днем подсудимый под предлогом приобретения автомобиля "KIA" договорился о встрече с его владельцем. В салоне машины, припаркованной у подъезда дома по ул. Дружбы, он напал на ее владельца, чтобы завладеть транспортным средством.

Обхватив потерпевшего рукой за шею, злоумышленник ударил мужчину ножом в подбородок. Однако столкнувшись с активным сопротивлением, подсудимый оценил ситуацию и сбежал с места преступления.

Подсудимый признал свою вину. Суд учел тяжесть совершенного преступления, а также данные о личности подсудимого и смягчающие обстоятельства. Он признан виновным по статье 162 УК РФ.

Тюменца приговорили к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также суд частично удовлетворил иск потерпевшего и взыскал с подсудимого 50 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.

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# нападение , приговор , суд

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