За нападение с ножом на продавца машины тюменца отправили в колонию

Фото sledcom.ru Фото sledcom.ru

К 8 годам лишения свободы приговорен житель Тюмени за нападение на владельца автомобиля. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, сообщает Центральный районный суд Тюмени.

В суде установлено, что в октябре 2017 года днем подсудимый под предлогом приобретения автомобиля "KIA" договорился о встрече с его владельцем. В салоне машины, припаркованной у подъезда дома по ул. Дружбы, он напал на ее владельца, чтобы завладеть транспортным средством.

Обхватив потерпевшего рукой за шею, злоумышленник ударил мужчину ножом в подбородок. Однако столкнувшись с активным сопротивлением, подсудимый оценил ситуацию и сбежал с места преступления.

Подсудимый признал свою вину. Суд учел тяжесть совершенного преступления, а также данные о личности подсудимого и смягчающие обстоятельства. Он признан виновным по статье 162 УК РФ.

Тюменца приговорили к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также суд частично удовлетворил иск потерпевшего и взыскал с подсудимого 50 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.