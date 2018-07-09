Александр Моор: строительство объектов, которые выбрали жители, важные и ответственные обязательства для органов власти

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Строительство и благоустройство объектов, определенных по итогам рейтингового голосования граждан в марте текущего года в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды", детально обсудили на заседании президиума регионального правительства, которое провел врио губернатора Тюменской области Александр Моор.

Напомним, жители Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска, Тобольска, а также Тюменского района определили приоритеты в развитии социальной инфраструктуры. По итогам голосования выбраны объекты, набравшие наибольшее количество голосов. Они включены в муниципальные программы на 2018-2022 гг.

Руководители профильных департаментов и главы муниципалитетов в режиме видеоконференцсвязи доложили информацию по каждому объекту. Началу строительства предшествует большая предварительная работа. Она связана с подбором и формированием земельных участков, проектированием, проведением экспертизы строительной документации.

Все проекты находятся в разной стадии реализации. В частности, разработан проект, определен участок и получено положительное заключение госэкспертизы на строительство крытого бассейна в мкр № 15 г. Тобольска. Денежные средства на его возведение также предусмотрены в областном бюджете. По строительству бассейнов в Ялуторовске и Заводоуковске только предстоит разработать необходимую проектную документацию. Земельные участки для них уже обозначены.

В Тюменском районе уже ведутся строительные работы на небольших объектах. Так, идет обустройство спортивной зоны на территории школы в п. Московский. Подрядчик заасфальтировал площадки, смонтировал ограждение хоккейного корта, проложил наружное освещение, ведется укладка искусственного спортивного покрытия. Завершить работы планируется до 1 августа текущего года.

"Люди проголосовали и определили объекты социальной инфраструктуры. Это важные и ответственные обязательства для органов власти, которые необходимо выполнить. Нужно поэтапно двигаться по каждому, готовить документацию и после этого планировать бюджетные расходы", - поручил врио губернатора Александр Моор.