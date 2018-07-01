Жители Ямала и Югры покупают квартиры в Тюмени

фото "Тюмень - наш дом" фото "Тюмень - наш дом"

Жители Ямала и Югры покупают квартиры в Тюмени в рамках программы "Сотрудничество".

В 2017 году, как сообщает пресс-служба главного управления строительства Тюменской области, социальные выплаты на приобретение жилья, были выделены 157 жителям Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, 115 – жителям Ямало-Ненецкого автономного округа. С использованием государственной поддержки ими приобретено 14,1 тыс. кв. м. жилья.

В 2018 году участниками данных мероприятий являются жители Ямало-Ненецкого автономного округа. По состоянию на 1 июня 2018 года им предоставлено 73 социальные выплаты.

С этого момента участники программы и могут приступать к стадии практической реализации своего жилищного права: приезжать в Тюмень, подбирать вариант жилья и оформлять документы на перечисление социальной выплаты.

В Тюменской области создаются все необходимые условия для комфортного проживания въезжающих — в строящихся микрорайонах строится обширная транспортная и социальная инфраструктура: дороги, школы, детские сады и больницы.

Также в рамках программы "Сотрудничество" в Тюменской области проводятся мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления многодетным семьям из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Программа "Сотрудничество", в рамках которой гражданам, выезжающим из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменскую область, предоставляются социальные выплаты на приобретение жилого помещения, реализуется в Тюменской области с 2005 года.

Борис Олейник