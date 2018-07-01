Тюменцу возместят моральный вред от скользкого тротуара

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60 тыс. рублей выплатит тюменцу ООО "М-Стройиндустрия" тюменцу, который в результате падения на тротуаре получил перелом шейки левого бедра со смещением.

Иск прокурора Калининского округа Тюмени удовлетворил Калининский районный суд 9 июля, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что вечером 24 декабря 2017 года 63-летний тюменец на тротуаре на ул. Чаплина поскользнулся и упал. Тротуар был не очищен от снега и наледи. Потерпевший с 24 декабря по 7 января 2108 года находился на стационарном лечении в больнице.

Прокуратура в интересах тюменца обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда.

В суде выяснилось, что обязанность по содержанию межквартального проезда на ул. Чаплина, 126 была возложена на ООО "М-Стройиндустрия".

В связи с этим суд взыскал с указанной организации 60 тыс. рублей тюменцу в счет возмещения морального вреда.