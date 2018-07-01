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Ишимские молодожены выбирают красивые даты для свадьбы

Общество, 15:01 15 июля 2018

Фото pixabay.com

422 ребенка родились в Ишиме с начала года, это на 121 больше, чем в прошлом году за аналогичный период. 213 мальчиков и 209 девочек стали новыми жителями Ишима и Ишимского района. Зарегистрировано рождение 6 двоен.

В топ популярных имен вошли мужские – Артем, Даниил, Дмитрий, Егор и женские - Екатерина, Анна, Дарья, Виктория.

Список редких и необычных пополнили Яков, Юрий, Федор, Петр, Эмилия, Татьяна, Фариза и Тоженисо.

По информации председателя комитета загс администрации Ишима Натальи Визе, есть даты-фавориты, в которые молодые люди предпочитают пожениться. 16 пар зарегистрировали брак накануне Дня семьи, любви и верности – 07.07.2018. Тринадцать заявлений подано на 14 июля, одиннадцать – на 25 июля. На красивую дату 18.08.2018 все места были заняты уже в феврале – четырнадцать пар скрепят свою любовь узами брака именно в этот день. Двенадцать пар решили сыграть свадьбу 25 августа.

На 258 браков зарегистрировано 208 разводов. Смертность составила 690 человек.

Инна Кондрашкина

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# брак , ЗАГС , имена , Ишим , Ишимский район , новорожденные , свадьба

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