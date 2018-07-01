Золотой кубок Тюменской олимпиады юных геологов завоевали ребята из Кемерово

Тюменская областная открытая полевая олимпиада. Фото ИА "Тюменская линия" Тюменская областная открытая полевая олимпиада. Фото ИА "Тюменская линия"

Золотой кубок Тюменской областной открытой полевой олимпиады юных геологов вручили команде "Кузбасс" из Кемерово. Торжественное закрытие соревнований прошло в лагере "Энергетик" 10 июля.

По словам лидеров состязаний, региональная олимпиада удивила их новыми дисциплинами. Юные геологи показали себя в минералогии, петрографии, шлиховом опробовании, проектировании геолого-съемочных работ, организации полевого лагеря, геологическом разрезе, основах техники безопасности, испытаниях "Нефть и газ", "Геологический компас", "GPS-навигация". В подарок каждому победителю подарили по GPS-навигатору.

Руководитель команды из Кемерово Константин Легощин рассказал, что их школу в Кемеровском госуниверситете создали в 2016 году. Тогда же ребята приняли участие в Четвертой казахстанской открытой полевой олимпиаде юных геологов. В 2017 году Кемерово встретил всероссийскую олимпиаду.

"И здесь, и на всероссийских состязаниях мы заняли первое место – наша команда других мест не знает. Для нас было большой честью принять участие в тюменской олимпиаде. Мне есть с чем сравнить: здесь очень круто сработали штаб и лагерь. Здесь царствовала атмосфера праздника. Соперники были достойные, состязания были непростыми, мы научились новому - в двух из четырех новых дисциплин мы выиграли", - с гордостью сказал кемеровчанин.

Конкуренцию лидерам составила сборная команда из Томска, в подарок ребятам вручили по палатке и спальнику. Томички Елена Петрова и София Марамзина упорно готовились к состязаниям. Абитуриентки убеждены, что свяжут свою жизнь с геологоразведкой.

"Мы сегодня селебрити, - с юмором говорят они о своем серебряном кубке. - Это была наша первая региональная олимпиада. Прежде мы участвовали во всероссийской. В сравнении с ней тюменская была душевнее. Мы старались показать себя с лучшей стороны, хотели показать лучший результат. Здесь мы приобрели интересный опыт: новые дисциплины пригодятся в геологоразведке, в экспедициях", - заверили они.

Обладателями наград за третье место стала команда "Юный геолог" из Новокузнецка Кемеровской области. Каждый участник получил по молотку.

По словам заместителя председателя Тюменской областной думы Виктора Рейна, во время десятидневной смены ребята показывают свое стремление стать геологами, убежденность в личных целях, умение коллективно работать над общим делом. "Нам нужны достойные преемники нашим ветеранам. Олимпиада – это проверка знаний и умений работать в команде, и вы подтвердили, что вам это интересно. Мы понимаем, что важно определить наше будущее через вас"", - сказал он.

Народный избранник посвятил олимпиаде поэтические строки. "Тюменский флаг в руках надежных, что подтверждается делами. Мы не ползем - идем вперед большими, крепкими шагами. И главный упор, безусловно, на кадры: от их компетенций нам нужно плясать. И если они конкурентоспособны, о будущем светлом есть право мечтать. И юный геолог сему подтверждение…", - прочел Виктор Рейн.

Юных геологов поздравили концертной программой. Вместе с исполнителями участники смены спели песню "Ничего на свете лучше нету!" из мультфильма "Бременские музыканты". Задорно выступили самые юные исследователи, которые прочли стихи о разведчиках полезных ископаемых, а после стали запевалами песни "Под крылом самолета", которую с удовольствием подхватили все ребята.

Десятидневная смена понравилась ребятам не только состязаниями, но и развлечениями. Детям устроили творческие встречи с заслуженным артистом России, актером и директором молодежного театра "Ангажемент" Леонидом Окуневым и руководителем телерадиокомпании "Регион-Тюмень", писателем Анатолием Омельчуком.

Организаторы олимпиады ставили две главные задачи: познакомить ребят с геологией и научить основам жизнедеятельности в геологической экспедиции, рассказал генеральный директор НАО "СибНАЦ" Анатолий Брехунцов. "Мы хотели еще раз показать, что наша страна богата полезными ископаемыми. Страна живет за счет того, что сначала открывают геологи, а потом добывают нефтяники и газовики", - убежден он.

Олимпиаду юных геологов посвятили празднованию 70-летнего юбилея со дня создания в Тюменской области первой геологической структуры. Организаторами мероприятия выступили правительство Тюменской области, Сибирский научно-аналитический центр и Тюменский индустриальный университет. В олимпиаде приняли участие 11 команд из Кемерово, Томска, Новосибирска, Барнаула, Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, а также Пуровского и Уватского районов, три команды приехали из Казахстана.

Лина Орлова