На дно порта Сабетта выложат семь тысяч матрасов

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Каменная "подушка" будет сдерживать песок и обеспечивать безопасность судоходства в порту Сабетта. Геодезические матрасы - габионы - отгружают на втором терминале Архангельского речного порта. Их будут использовать как материал для укрепления дна Сабетты, сообщает ИА "Север-Пресс".

Габионы выложат по дну порта Сабетта. Туда заходят очень большие суда и винтами поднимают со дна ил. Соответственно, в порту могут образовываться глубокие подводные перепады высот.

Их доставят на Ямал крупнотоннажные сухогрузы. Сетчатые изделия, напоминающие матрас-тюфяк, набитый камнями, производят в порту рядом с причальной линией. Замкнутый цикл производства и отгрузки выгоден для заказчика и производителя.

Комплектующие для геодезических матрасов поступают по собственной железнодорожной ветке речного порта. Камень привозят с карьеров Плесецкого района, металлическая сетка поступает из Москвы, арматура - из Череповца.

Технология изготовления габионов несложная. Главная проблема - в логистике: оказалось, что производить габионы прямо на причалах в Архангельском речному порту не только выгодно, но и надежно с точки зрения сохранности изделий.

"На Сабетту мы отправим семь тысяч габионов, - пояснил генеральный директор Архречпорта Андрей Разговоров. - Привезти такое количество геодезических матрасов из другого региона, погрузить на пароход - очень затратное и хлопотное дело. Поэтому заказчик решил организовать производство непосредственно в месте отгрузки. Мы создали для этого все необходимые условия. Работы идут круглосуточно, и мы уже начинаем отправлять первые партии груза на Сабетту".

Уже выполнено 85% работ: готовы 6 тыс. геодезических матрасов. Скоро все они их доставят на Ямал. Общий вес готовых изделий - 60 тысяч тонн.