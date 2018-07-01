Югорская команда участвует в международных соревнованиях юных спасателей

фото ГУ МЧС России по ХМАО-Югре фото ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Воспитанники центра "Патриот" из Нягани стали участниками международного слета юных спасателей-пожарных, который пройдет в белорусском Гомеле с 12 по 20 июля, сообщает правительство ХМАО-Югры.

Восьми югорцам в возрасте от 11 до 17 лет предстоит продемонстрировать свое мастерство в конкурсах "Визитная карточка", "Эстафета на воде", "Пожарная эстафета", "Прохождение туристической полосы", "Мисс международного слета", "Мистер международного слета", "Оказание первой медицинской помощи", "Спасение на воде".

Кроме того, в рамках слета пройдут образовательные мероприятия по основам безопасности жизнедеятельности и оказанию первой медицинской помощи.

Всего в международных соревнованиях примут участие более 140 ребят из 13 стран мира, в числе которых Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Германия, Грузия, Италия, Казахстан, Латвия, Польша, Россия, Сербия, Украина.

Отметим, команда Югры является одной из самых сильных и опытных в России. В их копилке золотые, серебряные, бронзовые медали международных соревнований в Беларуси и Азербайджане, победные и призовые места Всероссийских соревнований "Школа безопасности".

По окончании международного слета в Гомеле югорчане примут участие во Всероссийском полевом лагере "Юный спасатель", который пройдет с 21 по 28 июля в Вытегре Вологодской области.