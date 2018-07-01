Северянин задолжал дочери полмиллиона рублей

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

К восьми месяцам исправительных работ приговорили жителя Радужного за уклонение от алиментов. 5% заработка мужчины будут удерживать в доход государства, сообщает прокуратура Ханты-Мансийского округа.

Суд установил, что подсудимый ранее решением суда за уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетней дочери уже был подвергнут административному наказанию в виде обязательных работ.

Однако мужчина продолжил уклоняться от возложенной на него судом обязанности по уплате алиментов и на работу так и не устроился. Сумма задолженности составила более 500 тыс. рублей.

Согласившись с позицией гособвинителя, суд назначил северянину наказание в виде исправительных работ сроком на 8 месяцев с удержанием 5% заработка в доход государства.