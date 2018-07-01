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Фильмы о династии Романовых покажут в тюменском музейном комплексе

Общество, 18:21 13 июля 2018

Фото пресс-службы тюменского музейно-просветительского объединения

Показ фильмов о представителях династии Романовых из цикла "Известные люди в Сибири" начнется в музейном комплексе им. И.Я. Словцова 15 июля в 15 часов. Вход свободный.

Как рассказали в пресс-службе тюменского музейно-просветительского объединения, зрители увидят фильм "Сибирский роман", снятый к 400-летию дома Романовых и рассказывающий историю пребывания в Сибири представителей царской династии, в том числе о тобольской ссылке последнего российского императора Николая II и его семьи.

Второй фильм "Суд времени. Царский путь" рассказывает о путешествии паломников по следам пребывания последнего российского императора Николая II на сибирской земле и посещении места упокоения царя и членов его семьи.

Справки по телефону: 8 (3452) 45-35-90.

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# история , кино , музей , Николай II , Романовы

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