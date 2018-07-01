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В Тюмени пройдут соревнования на самокатах

Спорт, 09:32 16 июля 2018

фото ИА "Тюменская линия"

Гонки на самокатах и гироскутерах IUT Racing начнутся на Центральной площади Тюмени (ул. Володарского, 45) 20 июля в 16 часов, сообщает ТИУ.

Тюменский индустриальный университет впервые организует соревнования гонщиков на самокатах и гироскутерах, принять участие в которых могут все желающие – от мала до велика.

Обязательных условий всего два: наличие комплекта защиты (шлем, наколенники, налокотники) и регистрация по ссылке.

Самых быстрых и маневренных ждут призы и памятные подарки.

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# гироскутеры , самокаты , соревнования , ТИУ

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