ФК "Тюмень" укрепил вратарскую линию перед новым сезоном

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Обновленный состав футбольного клуба "Тюмень" стал более сбалансированным. Об этом сообщил на пресс-конференции президент клуба Александр Попов 13 июля.

Александр Попов отметил укрепившуюся вратарскую линию тюменской команды. Следующий сезон в ФК "Тюмень" проведет голкипер молодежной сборной России по футболу Игорь Обухов. Также вратарскую линию составят Станислав Бучнев и местный воспитанник Алексей Усольцев.

"Это одинаково хорошие специалисты, которые могут вовремя друг друга заменить", - подчеркнул президент клуба. - Какой из составов - нынешний или предыдущий - покажет только чемпионат". По его словам, в этом году команда должна сыграть намного лучше.

"Мы все сделаем для того, чтобы команда вновь играла только на победу, - добавил Попов. - Но при этом мы не ставим перед собой сверхзадач, ведь состав новый, надо сыграться. А после нового года уже будет видно, кому из игроков с нами по пути. Считаю, что команде по силам закрепиться в середине турнирной таблицы".

Практически все новички тюменской команды - возрастные игроки от 28 до 34 лет. "Оптимальный по физическому состоянию возраст футболиста - от 23 до 30 лет, - считает тренер ФК "Тюмень" Евгений Маслов. - Мы сознательно пошли на этот шаг, поскольку в прошлом сезоне молодым игрокам не хватало где-то опыта, чтобы довести до победы тот или иной матч".

Красноярский футбольный клуб "Енисей" будет проводить домашние матчи премьер-лиги в Тюмени на стадионе "Геолог". По мнению Александра Попова, это поможет привлечь болельщиков на тюменские трибуны. "Считаю, что это приведет к тому, что наш город будет жить футболом", - отметил он.

Николай Ступников