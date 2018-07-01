  • 15 июля 201815.07.2018воскресенье
  • USD62,2934
    EUR72,4659
  • В Тюмени 21..23 С 2 м/с ветер северо-восточный

Лекции Глуховского, Юзефович, Елаева переезжают в Тобольск

Общество, 11:37 15 июля 2018

"Сибирская Ипокрена". Фото ИА "Тюменская линия"

Литературный фестиваль "Сибирская Ипокрена" стартовал в Тюмени 14 июля. Тизерный день феста в Тобольске ознаменуется книжно-кулинарным шоу на площадках тобольского кремля 15 июля.

Организаторы назвали первый день феста тизером, так как основная программа развернется в Тобольске с 18 по 22 июля. На пяти площадках в Тюмени прошли мероприятия для взрослых и детей, а на Цветном бульваре расположилась небольшая книжная ярмарка.

Юных тюменцев Полина Фигловска научила играть в старые игры, а Гоша Елаев показал, как рисовать комиксы. Дмитрий Глуховский после часовой беседы в лектории на тему "От сказки к реальности" порадовал поклонников автограф-сессией. Галина Юзефович рассказала о тенденциях современной литературы, назвала интересные букинистические новинки.

Тюменцы, которые посетили четыре лектория, получили бесплатный билет в Тобольск. На книжной ярмарке будут представлены книги от 53 издательств, а количество спикеров и гостей достигнет 60 человек. По заверениям организаторов, на литературном фестивале "Сибирская Ипокрена" каждый найдет мероприятие по своему интересу. Детские мастер-классы, лектории, презентации книг, дискуссии и практические занятия, которые помогут тоболякам лучше понимать литературу и даже писать книги – это только часть того, что ждет гостей на предстоящих мероприятиях.

Лина Орлова

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кулинарное шоу , мастер-класс , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:31 15.07.2018Четверо тюменцев представят область на первой смене "Тавриды"
12:16 15.07.2018Совместная тренировка по крав-маге пройдет для тюменских подростков и их наставников
11:37 15.07.2018Лекции Глуховского, Юзефович, Елаева переезжают в Тобольск
10:24 15.07.2018Серия встреч с передовыми западными философами пройдет на базе отдыха Лукашино