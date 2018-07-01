Четверо тюменцев представят область на первой смене "Тавриды"

Форум "Таврида". Фото с сайта www.istu.edu Форум "Таврида". Фото с сайта www.istu.edu

Делегация из Тюменской области выступит в Народной смене "Вместе" на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Таврида", которая стартует 16 июля.

Первая смена объединит молодых деятелей культуры и искусства из числа вокалистов, рэп-исполнителей, музыкантов и хореографов-народников, мастеров народного художественного промысла в возрасте от 18 до 30 лет – всего 450 человек из всех субъектов России, сообщают организаторы.

От Тюменской области на "тавриду" едут четверо. Перед ними будет стоять задача представить народное искусство как тренд для молодежи, что будет способствовать укреплению российской идентичности на основе традиционных культурных ценностей народов России.

Образовательная программа каждой смены представляет собой трехуровневую модель, которая включает в себя тренд-сессии на актуальные темы, работу в творческих именных школах партнерских организаций, кураторами которых являются именитые деятели культуры и искусства, а также участие в образовательной лаборатории "Равный – равному", которая позволит осуществить обмен между участниками форума профессиональными компетенциями на примере личных кейсов.

Для участников Народной смены, которая представлена на форуме впервые, подготовлены программы по следующим тематическим направлениям: Школа хорового народного пения имени Н. К. Мешко Российской академии музыки имени Гнесиных, Школа фолка группы "ВЕДАНЪ КОЛОДЪ", Школа народного оркестра Дмитрия Дмитриенко и Ивана Шрамкова, Школа народного танца ансамбля "Берёзка", Школа танца Аллы Духовой "TODES", Школа народной традиционной культуры "Движение к традиции", Школа народного ремесла и ювелирного дела, а также Мастерская экспериментального творчества.

В конце смены молодые деятели культуры и искусства представят спектакль "Народы России", в который будут вплетены итоговые номера тематических школ. Участники и кураторы мастерских создадут коллекции работ, которые презентуют на ярмарке-выставке "Город мастеров".

Форум является уникальной образовательной платформой в области культуры и искусства, где рождаются громкие имена и происходят судьбоносные творческие встречи. Сильная энергетика Крыма дает мощный толчок для достижения новых вершин в профессии и осуществления важных задач для поднятия культуры в своих регионах по возвращении с форума.

В 2018 году форум проходит в шесть смен, в которых примут участие более 3 тыс. молодых архитекторов, кинематографистов, поэтов, актеров, режиссеров, музыкантов, волонтеров и менеджеров в сфере культуры и искусства из всех регионов России. Главное событие для творческой молодежи завершится 31 августа.

Таврида – единственный федеральный форум, где в 2018 году функционирует конвейер проектов в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов "Творческие инициативы молодежи". У каждого есть возможность стать обладателем миллиона для реализации своей идеи из бюджета в 30 млн рублей.

Организаторами Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" 2018 года является Роскультцентр при поддержке Росмолодежи.