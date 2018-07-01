Жителям Тюменской области напомнили о сроках хранения почты

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Жителям Тюменской области, которые собираются уехать в отпуск, напомнили об установленных сроках хранения писем и посылок, поступивших в почтовое отделение. Если нет возможности получить почтовое отправление, то в отделение почтовой связи следует заблаговременно предоставить заявление на платное продление хранения или доверенность на получение почты третьим лицом, сообщает Тюменский филиал Почты России.

Посылки хранятся в отделениях почтовой связи 15 дней с момента их поступления. Срок хранения почтовых переводов и письменной корреспонденции – 30 дней. Международные мелкие пакеты (весом до 2 кг), в которых пересылается большинство товаров из интернет-магазинов, находятся в почтовом отделении также 30 дней. Письма с отметкой "судебное" – только 7 дней.

Все даты отсчитываются не со дня прибытия в место вручения, а с рабочего дня почтового отделения, следующего за днем поступления отправления или почтового перевода.

Срок хранения регистрируемых почтовых отправлений можно продлить до 2 месяцев, предоставив заявление на платное продление хранения, или доверенность на получение почты третьим лицом.

Продление срока хранения почтовых отправлений предоставляется на основании письменного заявления. Стоимость услуги для физических лиц в Тюменской области составляет 150 рублей за каждый полный календарный месяц.

Доверенность на получение почтовых отправлений другим гражданином заверяется руководителем организации, где доверитель учится или работает, главным врачом лечебного учреждения, в котором доверитель находится на стационарном лечении, или начальником почтового отделения.

Доверенность также может быть удостоверена нотариально, при его отсутствии в населенном пункте – специально уполномоченным должностным лицом местной администрации.