В тюменские вузы документы подают абитуриенты со всех регионов России

Фото ТИУ Фото ТИУ

9 тыс. 315 студентов примет Тюменский индустриальный университет в 2018 году. Учиться в ТИУ мечтают молодые люди со всей России. Документы уже подали абитуриенты из 41 региона страны. Порядка 30% поступающих – уроженцы Ямала и Югры, сообщает опорный вуз.

Выпускница девятого класса Галина Зайцева приехала в Тюмень из Тарко-Сале, чтобы поступить на нефтегазовое отделение многопрофильного колледжа. "Средний балл моего аттестата — 4,6, надеюсь, это поможет мне стать студенткой опорного вуза, — поделилась она. – Я выбрала ТИУ, потому что мне нравится специальность, считаю ее перспективной".

Выпускник тюменской школы №22 Никита Сидоров делал выбор между тремя направлениями подготовки Тюменского индустриального университета: "Нефтегазовое дело", "Техносферная безопасность" и "Землеустройство и кадастры". Оценив свои силы (общий результат ЕГЭ — 195 баллов), молодой человек уже сегодня пришел подавать оригиналы документов на "Землеустройство и кадастры" в Институт сервиса и отраслевого управления.

Отметим, что в ТИУ стартовала последняя декада приема заявлений. Прием документов на очную форму обучения завершится 26 июля. Прием документов на заочную форму обучения, а также на программы магистратуры продлится до 10 августа.

В приемную комиссию Тюменского госуниверситета за три недели приемной кампании поступило более 13 тыс. заявлений, сообщили в ТГУ. Подлинники документов на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета предоставили более 1,5 тыс. абитуриентов.

Наибольшей популярностью у абитуриентов 2018 года в ТГУ пользуются педагогические направления подготовки. Посвятить себя профессии учителя или воспитателя желают 1 тыс. 177 человек. Напомним, в ТюмГУ получить педагогическое образование можно как в Институте психологии и педагогики (ИЗО, дошкольное, начальное образование), так и в других институтах вуза, выбрав направление "Педагогическое образование с двумя профилями" (русский язык и литература; история и иностранный язык; математика и информатика).

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Среди социогуманитарных направлений подготовки традиционно большим спросом пользуются такие, как "Экономика" (857), "Менеджмент" (792), "Юриспруденция" (754 заявления) и "Государственное и муниципальное управление" (598). Кстати, на ГМУ в этом году впервые выделены бюджетные места. Востребованы у абитуриентов и естественно-научные направления подготовки. Наибольшей популярностью здесь пока пользуется "Биология". Посвятить себя этой науке уже пожелали 417 человек. Далее с чуть меньшими показателями идут сразу несколько IT-направлений подготовки: "Информационные системы и технологии" (412), "Информационная безопасность" (399), "Математическое обеспечение и администрирование информационных систем" (364) и "Прикладная информатика" (357).

Заявления на бюджет в ТГУ будут приниматься до 25 июля. На договорные места – до 30 августа 2018 года.

Как рассказал депутат Тюменской областной думы Николай Токарчук, вошедший в состав приемной комиссии, среди абитуриентов, много ребят с Ямала, многие стремятся поступить на факультет журналистики Тюменского государственного университета. Из 250 желающих быть журналистами, больше половины – из Ямала.

Фото ТИУ Фото ТИУ

"Многие ребята принесли портфолио. Большинство из них уже работают журналистами. Они, несмотря на то, что ещё школьники, достаточно зрелые, подготовленные", - добавил Токарчук.

По словам народного избранника, это общая тенденция. С каждым годом студентов, приехавших из северных округов, в тюменских вузах становится все больше. В этом году заявки на поступление подали около 2 тыс. ямальских школьников.

"Важно, что северяне и выпускники из других субъектов отдают предпочтение тюменским вузам. Это говорит о высоком профессионализме преподавателей, хорошей логистике учебных заведений и, в целом, о престижности тюменского образования", - подчеркнул Токарчук.