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Пресс-конференция, посвященная 432 годовщине со дня основания Тюмени

Общество, 15:10 17 июля 2018

фото портала "Тюмень - наш дом"

18 июля в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, областной Дом журналистов) начнется пресс-конференция, посвященная программе предстоящих мероприятий в рамках празднования 432-й годовщины со дня основания Тюмени.

В пресс-конференции примут участие представители администрации Тюмени, предприятий и организаций, принимающих участие в организации праздничных, спортивных и гастрономических мероприятий.

На вопросы журналистов ответят директор департамента культуры администрации города Ирина Алексеева, директор департамента по спорту и молодежной политике администрации города Евгений Хромин, заместитель директора департамента по спорту и молодежной политике администрации города Светлана Субботина, директор департамента потребительского рынка администрации города Елена Ерёмина, генеральный директор АНОК ССВ "Максимум" Ирина Бархатова, главный редактор и программный директор медиахолдинга "Радио Западной Сибири" Тимур Шквал, директор театра "Мимикрия" Полина Захарова и художественный руководитель центра культуры и творчества "Тюмень" Елена Журавель.

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# День города , пресс-конференция

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