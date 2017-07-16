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Тайны любимого города: кладоискатели

14:55 16 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ТОНБ им. Д.И. Менделеева

Клады тюменских богачей таятся в дореволюционных зданиях и домах, утверждают историки.

До революции тюменские купцы обладали миллионами, многие жили зажиточно. После 1917 года советская власть объявила, что гражданам полагается срочно сдать свои сбережения на строительство нового государства. Конечно же, не все ринулись отдать до последнего рубля честно заработанные деньги: какие-то сбережения люди прятали в подвалах домов, замуровывали в стены. Некоторые из этих старинных зданий сохранились до сих пор.

Полтора столетия тому назад семья тобольских купцов первой гильдии Плотниковых владела судостроительным заводом, несколькими  фабриками и пристанями в Тюмени. Торговый дом "Михаил Данилович Плотников и сыновья" был известен в губернии.

На ул. Новозагородной богатые люди имели добротный дом. При здравии хозяев двухэтажный большой особняк выглядел великолепно и напоминал сказочный терем. Спустя более века шедевр зодчества, о котором рассказывают удивительные вещи,смотрится убого: резные наличники, обладающие сочной барочной пластикой, исчезли. Есть сведения, что несколько наличников предприимчивые жильцы продали, но часть их сохранилась: они нашли приют в музее архитектурно-строительного университета.

Роскошная входная дверь, украшенная резьбой, хранится в фондах музея изобразительных искусств. Народная молва гласит, что хозяева чудесного дома проложили подземный ход к реке. Правда или вымысел? Кто знает, у богатых купцов свои причуды: захотелось прогуляться до реки по собственному подземному ходу – пожалуйста. А может, у пароходчика по делам службы возникала острая необходимость быстро добраться до Туры. Во всяком случае, иметь такой запасной ход было бы оригинально, но пока его не обнаружили. Зато клад нашли.

В начале 70-х годов ХХ века обитатели бывшего дома Плотниковых затеяли ремонт жилья и совершенно случайно в стене обнаружили 20 кг серебра старинными деньгами.

Ирина Ромашкина

Теги: День города
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