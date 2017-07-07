Григорий Гладков - гость тюменского "Пикника книг" в День города

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Городской фестиваль "Пикник книг" состоится на территории, прилегающей к Литературно-краеведческому центру, и на площади Солнца в Тюмени 29 июля. Начало в 13 часов.

В День города там вырастет развлекательно-познавательный городок с торговыми палатками, игровыми и творческими площадками, объединенными темой "Экология души", сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Литературная площадка позволит лично познакомиться с писателями региона и гостями города. Любители чтения купят книги в Лавке тюменского писателя, возьмут автограф у любимого автора и сфотографиуются с ним на память.

Откроется Литературная площадка презентацией юмористического сборника "Тюмень с улыбкой". Гостем станет композитор, автор музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам и мюзиклам Григорий Гладков.

"Литературный квартал" заполнят палатки книжных издательств и магазинов, которые развернут торговлю печатной продукцией.

На площади Солнца появится "Волшебный лес", который подарит и маленьким, и взрослым радость общения с флорой и фауной области, а также с животными из контактного зоопарка. Здесь же появится "Палатка лесника" с саженцами древесных пород, мини-экспозиция "Музея леса". Для любителей книгообмена будут обустроены "Зеленые скамейки", где можно не только отдохнуть, но и пополнить личную библиотечку книгами из представленной коллекции.

На площадке "Природа. Творчество" тюменские мастера прикладного творчества не только представят изделия, но и проведут мастер-классы по созданию букетов из тюменских трав, экоигрушек, полезных для здоровья и красоты украшений.

Гостей "Пикника книг на площади Солнца" ожидают игры и конкурсы, встречи с интересными людьми, консультации специалистов. Будет развернута выставка работ фотохудожников, пейзажистов и художников-анималистов. Подарком будет концерт тюменских исполнителей и коллективов. Завершится мероприятие розыгрышем книжной лотереи.

Соб. инф.