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День города в Тюмени в 2017 году будет таким же насыщенным, как и юбилейный

09:43 22 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
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Празднование 431-й годовщины со дня основания  Тюмени пройдет на должном уровне. В этом уверены депутаты Тюменской городской думы.

"Формат празднования будет таким же, каким был в 2016 году. Все площадки и количество мероприятий сохранятся. Депутаты будут открывать площадки, приветствовать и поздравлять тюменцев с праздником. Уверена, что пройдет все хорошо", - отметила на заседании постоянной комиссии по социальной политике и городскому самоуправлению Тюменской городской думы председатель комиссии Ольга Павлова.

По словам и. о. директора департамента культуры администрации Тюмени Вероники Кирюшиной, жителей и гостей города ожидает яркая программа.

"Более 150 мероприятий пройдет на 20 городских площадках. Город разделят на условные тематические зоны: спортивную, историческую, детскую и другие. Для удобства посетителей будет представлена интерактивная карта главных площадок Дня города, на которых пройдут массовые, торжественные, спортивные и развлекательные мероприятия для разновозрастной аудитории", - пояснила она.

Управы административных округов Тюмени проведут работы по благоустройству мест отдыха горожан (парков, скверов, бульваров), ремонту дворовых территорий, детских площадок, остановочных павильонов, фонтанов, цветочному оформлению, приведут в надлежащее состояние мемориалы, памятники и исторические места города. В течение всего периода подготовки к празднованию Дня города управы будут убирать и благоустраивать места проведения массовых мероприятий. Из бюджета Тюмени выделено более 3,8 млн рублей для выполнения работ по подготовке к проведению Дня города и по праздничному оформлению областной столицы.

Пройдут торжественная встреча почетных граждан Тюмени, праздничный прием главы администрации города во Дворце культуры "Нефтяник", церемония возложения цветов на Исторической площади к камню, заложенному в честь основания Тюмени, церемония возложения цветов к памятнику Текутьеву, который внес значительный вклад в развитие Тюмени и был удостоен звания "Почетный гражданин города Тюмени". В возложении примут участие официальные лица города, ветераны, почетные граждане, руководители предприятий, дети и молодежь. Во Дворце бракосочетания планируется организовать и провести торжественные регистрации рождения тысячных малышей, чествование супружеских пар-юбиляров с вручением сувениров.

Центральной площадкой традиционно станет Цветной бульвар, где состоится концертная программа. Здесь выступят профессиональные коллективы, поздравят с праздником официальные лица, наградят победителей городских конкурсов и фестивалей.

На площади у технопарка состоится уличная программа "Тюмень спортивная", где помимо выступлений творческих коллективов пройдет фестиваль "Танцующая Тюмень под открытым небом". Для жителей фитнес-клубы проведут мастер-классы. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья организуют площадку "Поверь в себя".

В сквере Депутатов в рамках программы "Отдыхаем по-семейному" будут организованы мини-квесты совместно с туристическими компаниями. На "Летней веранде" можно насладиться игрой в шашки, шахматы, родители вместе с детьми посетят мастер-классы по изготовлению сувениров, ярмарку разнообразных видов варенья.

Международный фестиваль уличных театров "Сны улиц" традиционно состоится в сквере Комсомольском, куда приглашены известные зарубежные и российские театральные коллективы.

На популярном фестивале "Парад колясок" самые креативные семьи представят яркие образы детских транспортных средств. В 2017 году нужно подготовить костюмы на тему "Город профессий". Парад стартует от ул. Первомайской и проследует до ул. Орджоникидзе. Программа фестиваля включает парад детских колясок, творческие выступления коллективов Тюмени, награждение победителей.

На Центральной площади у здания правительства Тюменской области состоится традиционный "Парад близнецов", который ежегодно собирает более 500 людей с одинаковой внешностью. В нем примут участие жители Тюмени, Ялуторовска, Сургута, Нижневартовска, Чебоксар, Салехарда и др.

На ул. Дзержинского в 12 часов начнется народное гулянье "Тюмень мастеровая". Специалисты народных искусств покажут свои работы, поделятся опытом и дадут мастер-классы. Здесь же пройдут соревнования по рубке дров. 

На Городской площади у здания администрации Тюмени совместно с Ассоциацией гостеприимства Тюменской области будет организован городской фестиваль "Кофе улиц".

Все желающие посетят гастрономические фестивали "Хлебный базар" (ул. Володарского – ул. Дзержинского), "Барбекю фест" (набережная Туры), "Союз гастрономических республик" (площадь Центральная).

Впервые в День города совместно с театром моды "Либерти" запланирован уникальный проект в сфере индустрии красоты, моды и дизайна "Модный угол" на аллее, ведущей к стадиону "Геолог".

На площади Солнца и на площадке у Литературно-краеведческого центра состоится ежегодный городской фестиваль "Пикник книг на площади Солнца". Основная идея мероприятия: продвижение творчества местных авторов. На нескольких площадках пройдут встречи с местными писателями и издателями, будет организована выставка-продажа продукции издательств и книготорговых организаций и картин художников города.

На территории зоны отдыха заречных микрорайонов состоится традиционный татарский праздник "Сабантуй-2017".

На набережной Туры для любителей активного отдыха состоится фестиваль экстремальных видов спорта "Экстрим экспо", в рамках которого запланированы показательные выступления спортсменов по водным видам.

На центральных площадках будет организована профилактическая акция "Палатки здоровья". Любой сможет измерить уровень артериального давления,  физические параметры, задаст вопросы и получит полезные советы специалистов.

29 июля в 23 часа для жителей и гостей Тюмени начнется фейерверк "Фантазия огня", который устроят вдоль реки Туры.

Ирина Шемякина

Теги: доступная среда , фестиваль фейерверков , Сны улиц , скверы , День города , Цветной бульвар , экстрим , парад колясок , гордума , Ольга Павлова , Сабантуй
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