Тайны любимого города приоткроет агентство "Тюменская линия"

Фото ТОНБ им. Д.И. Менделеева

Легендами, секретами и загадками наполнена история Тюмени. За несколько веков они обросли вымыслами или дополнились раскрытыми краеведами фактами. Сюжеты городской жизни подчас забавны, иногда трагичны, но всегда интересны. Рубрика "Тайны любимого города", посвященная 431-летию областной столицы, расскажет о делах давно минувших дней.

"Привычный нам облик города сохранил в себе очень мало от старой Тюмени с ее деревянными мостовыми, палисадниками и малоэтажной застройкой. Хотя старина и вытеснена на задворки, ее островки тут и там вплетаются в городской ландшафт. Для того, чтобы почувствовать контраст между старым и новым, достаточно отойти на пару кварталов от центральных улиц. Так, с одной стороны улицы Осипенко находится заброшенная пожарная каланча и ветшающие дома, а с другой, чуть дальше - фешенебельный жилой комплекс. Подобное сочетание бурного развития с сохранившейся кое-где атмосферой небольшого провинциального города и создает ту неповторимую изюминку, которая завораживает тюменцев и привлекает к нам гостей со всей России", - считает специалист по библиотечно-выставочной работе Тюменской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева Егор Веретенников.

Так и есть, с одной стороны, Тюмень – это древнее сибирское поселение с богатой историей, традициями и архитектурой. С другой — центр нефтегазовой промышленности и науки. В середине XX века открытие месторождений нефти и газа привлекло сюда активную молодежь и стало толчком для развития огромных сибирских пространств. Тюмень – город, совместивший в себе мудрость зрелости и энтузиазм юности.

В XIX веке приехавший в сибирское поселение этнограф Ипполит Завалишин писал о Тюмени с негодованием. "Городом адской грязи" назвал он ее.

"Принято говорить в Сибири: Тюмень в явном прогрессе. По совести же говоря – этого вовсе нет, а, напротив, приглядевшись к самой наружности города, видишь, что он, не смотря на его хваленое богатство и торговую деятельность, в большом застое! <…> Тюменское общество крайне самолюбиво. Послушавши их, зажмурив глаза, можно, пожалуй, подумать, что их город восьмое чудо света; но в этом чуде нет решительно ни одной улицы, которая была бы не только мощена, а хоть выровнена своим земляным полотном!

Даже на центральной Александровской улице ухабы и выбоины сплошь и рядом. <…> Сами тюменцы сознаются (да и я изведал это лично на горьком опыте осенью 1861 года), что пройдет порядочный дождь дня два-три сряду – тюменские улицы делаются не то, что непроходимы, а просто и непроездны! Такой адской грязи со свечкой поискать в нашей матушке России!", - повествовал современникам в книге "Описание Западной Сибири" Ипполит Завалишин.

Тюмень современная – уютная и ухоженная. Она на протяжении нескольких лет входит в число призеров всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный город России" и считается одним из 10 городов мира, в которых живут самые счастливые люди. Дополним, в рейтинге ОНФ за 2016 год Тюмень вошла в тройку городов с самыми лучшими дорогами.

Ирина Ромашкина