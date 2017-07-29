Благотворительный футбольный матч прошел в Тюмени в День города

Семь тяжелобольных детей получили сертификаты на оплату лечения и средств реабилитации перед началом благотворительного футбольного матча, который прошел на стадионе "Геолог" в Тюмени в День города.

В рамках Всероссийской акции "Под флагом добра", которая проходит в областном центре впервые, на поле встретились сборная Тюмени и артистическая сборная мира.

"Наша спортивно-музыкальная акция проходит в разных регионах России с 2005 года. Мы играем в футбол, даем конценты, и собираем деньги для детей, которые нуждаются в дорогостоящем лечении. Четыре раза мы проводили акцию в Тобольске, теперь пришли в Тюмень. После футбольного матча участники артистической сборной мира выступят с концертами на праздничных площадках", - сообщил на пресс-конференции один из организаторов акции "Под флагом добра", президент футбольного клуба "Старко", президент Клуба болельщиков сборной России, руководитель группы "Зодчие" Юрий Давыдов.

Известный российский музыкант напомнил, что с 1980 по 1986 год группа "Зодчие" под его руководством была штатным коллективом Тюменской областной филармонии. "Это были наши первые шаги, школа жизни. Тюмень превратилась в город-сад, и наши зарубежные коллеги, впервые попавшие сюда, только ахают и охают от восхищения", - отметил Юрий Давыдов.

В составе сборной Тюменской области на футбольное поле вышел глава городской администрации Александр Моор.

"Тюменские предприятия активно откликнулись на призыв принять участие в акции "Под флагом добра". Проект поддержал наш губернатор Владимир Якушев. В результате больные дети получат поддержку, а мы, тюменские футболисты, с удовольствием гостеприимно сыграем в футбол с командой артистов", - сказал глава администрации Тюмени.

В сборе средств для тяжелобольных юных тюменцев в рамках акции приняли участие 11 тюменских компаний. По словам директора Всероссийского благотворительного фонда "Под флагом добра" Натальи Давыдовой, общая сумма пожертвований составила 2 млн 400 тыс. рублей.

Наталья Давыдова высказала надежду на то, что проведении акции "Под флагом добра" в Тюмени станет доброй традицией

Евгений Бабенко