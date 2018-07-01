Всероссийские соревнования по триатлону стартуют в "Жемчужине Сибири"

фото Тюменская областная школа олимпийского резерва фото Тюменская областная школа олимпийского резерва

Первенство России по триатлону пройдет в "Жемчужине Сибири" 25-28 июля, сообщает Тюменская областная школа олимпийского резерва.

Спортсменам будут соревноваться в двух дисциплинах: триатлон-спринт и триатлон-эстафета. Расстояние, которое необходимо будет пройти триатлонистам в индивидуальной гонке, разделено на три этапа: плавание – 750 м, велоэтап – 20 км и бег – 5 км.

Участникам эстафеты также предстоит пройти три этапа, на каждом этапе новый участник: плавание – 0,3 км, велоэтап – 8 км, бег – 2 км.

Соревнования соберут лучших триатлетов со всей страны. В мероприятии планируется участие более 20 спортсменов Тюменской области под руководством тренеров Арсена Казаряна и Наталии Сушковой, представляющих Областную спортивную школу олимпийского резерва и СДЮСШОР №4 Тюмени.

Напомним, ранее "Жемчужина Сибири" принимала у себя II Всероссийскую летнюю Спартакиаду спортивных школ (2016), чемпионат и первенство России (триатлон-спринт, триатлон-эстафета) и чемпионат и первенство России по триатлону для лиц с ПОДА (2017).