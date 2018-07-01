Ялуторовчан всех возрастов приглашают на день госуслуг

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

День госуслуг пройдет в Центральной городской библиотеке Ялуторовска 24 июля.

Специалисты "РИО-Центра" окажут квалифицированную практическую помощь всем желающим. В плане мероприятий - мастер-классы по робототехнике для школьников и консультации по вопросам получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, а также работа с учетной записью личного кабинета на портале госуслуг: регистрация, подтверждение и восстановление доступа.

Всех ребят ждут на мастер-классы с 13 часов, взрослых - с 14 часов 30 минут. Запись по телефону: 8 (34535) 2-02-41, сообщают в пресс-службе Центральной городской библиотеки.

Дарья Казакова