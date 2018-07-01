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Северянина ждет суд за организацию подпольного казино

Происшествия, 12:10 18 июля 2018

Фото media-pravo.info

До двух лет лишения свободы грозит жителю Советского района за проведение незаконных азартных игр. Мужчину подозревают в организации подпольного казино в Югорске, сообщает СУ СК РФ по ХМАО.

Следствие установило, что обвиняемый организовал работу клуба с игровым оборудованием. О подпольном заведении узнали правоохранители, и нелегальное казино было закрыто. Расследование уголовного дела уже завершено и вскоре обвиняемый предстанет перед судом.

В соответствии с действующим законодательством на территории Российской Федерации игорные зоны могут быть созданы в пяти субъектах – в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае, Приморском крае и Калининградской области.

Организация и проведение азартных игр вне игорных зон является незаконной. Санкцией части 1 статьи 171.2 УК РФ за это предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет.

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# азартные игры , казино , следователи , Советский

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