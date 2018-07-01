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Спасатели успели вытащить из Оби тонущего северянина

Происшествия, 16:32 18 июля 2018

Фото из архива МЧС по ХМАО

Купание в Оби едва не закончилось трагически для жителя Нижневартовска. 17 июля отдыхавшего на реке мужчину течение стало относить на середину русла, его могло затянуть под проходящую баржу, сообщает управление МЧС по ХМАО.

О происшествии спасателям сообщили очевидцы. Экипажи МЧС и ГИМС немедленно прибыли на место.

"Подоспели вовремя и вытащили тонущего из воды, - рассказал начальник аварийно-спасательной службы Нижневартовска Андрей Фокин. – Сейчас его жизни ничего не угрожает благодаря тому, что патрульный катер находился неподалеку".

Как отметили в ведомстве, суда по внешним признакам, молодые люди отдыхали со спиртным. Возможно, это и подтолкнуло их к безрассудному поступку, едва не стоившему жизни.

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# ГИМС , МЧС , Обь , спасатели , ХМАО

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