Жители Тюмени выберут вариант реконструкции фонтана в сквере Болгаро-советской дружбы

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Жителям Тюмени предлагают выбрать вариант реконструкции фонтана в сквере Болгаро-советской дружбы на портале "Я решаю!", сообщает администрация Тюмени.

Управа Калининского административного округа города предлагает несколько вариантов реконструкции фонтана на ул. Ямская, 96 и площадки рядом с ним: арт-объекты и элемент скейт-парка, поскольку подростки и молодежь уже используют чашу неработающего фонтана в качестве рампы.

Скейтбординг и BMX, помимо своей доступности и зрелищности, являются олимпийскими видами спорта, это современные виды активного отдыха подрастающего поколения.