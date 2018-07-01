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Северянин заплатит штраф за оскорбление полицейских

Происшествия, 11:21 19 июля 2018

Фото sledcom.ru

25 тыс. рублей заплатит житель Губкинского за оскорбление полицейского. В суде мужчина свою вину признал и раскаялся, сообщает СУ СК РФ по ХМАО.

Следствие установило, что вечером 12 мая 2018 года сотрудников полиции вызвали жильцы дома, недовольные громкими криками и бранью пьяного соседа.

Нарушителя порядка привезли в больницу для медосвидетельствования. В приемном покое буйный мужчина при врачах оскорблял стражей порядка грубой нецензурной бранью.

В ходе предварительного следствия и в суде мужчина вину в совершенном преступлении признал и в содеянном раскаялся. Суд назначил ему штраф в размере 25 тыс. рублей.

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# Губкинский , следователи , судьи , штрафы

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