Выставка-ярмарка "Дачное подворье" пройдет в Тюмени 15 августа

фото департамента социального развития Тюменской области фото департамента социального развития Тюменской области

Прием заявок на выставку-ярмарку "Дачное подворье", которая пройдет в рамках фестиваля "Тюменская осень" объявлен до 15 августа, сообщает региональный департамента социального развития.

Участником выставки-ярмарки может стать любой житель Тюмени, занимающийся огородничеством, садоводством, цветоводством, пчеловодством. На выставке можно будет представить и реализовать собственную продукцию, выращенную на даче или огороде, в том числе цветы, овощи, фрукты и ягоды, а также продукцию пасек.

Помимо этого, среди участников пройдет конкурс в номинациях "Урожайная фантазия", где будет оцениваться наличие ярмарочного костюма, оформление торгового места, разнообразие продукции, "Оригинальные штучки" - необычная форма продукции, ее размер, оригинальность , "Чудо-пчеловод", "Очарование цветов".

Подать заявку можно в центре обеспечения мер социальной поддержки по адресу Тюмень, ул. Пермякова, 24/2, кабинет № 6, либо по электронной почте dachatyumen@mail.ru. Телефон для справок 41-91-70.