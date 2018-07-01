Александр Моор: комфортная городская среда - в числе основных приоритетных целей

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Программа по созданию комфортной городской среды в областном центре в 2018 году будет выполнена в полном объеме и в запланированные сроки. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, подводя итоги объезда строящихся объектов благоустройства, дорожного строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Тюмени.

Врио губернатора осмотрел велосипедную дорожку от ул. Республики до парка "Гилевская роща" протяженностью 1,1 км. По плану ее строительство должно быть завершено к 1 сентября, однако уже сейчас работы выполнены на 95%. Отметим, что в областном центре уже имеется более 40 км велодорожек, проектируется строительство еще около 31 км.

"Мы взяли за правило - при проектировании новых улиц и дорог обязательно предусматриваем пешеходные зоны и велодорожки. В целом в областном центре планируется строительство более двухсот километров велосипедных дорожек, которые должны образовать сеть, связывающую основные места массового отдыха тюменцев, парки и скверы", - рассказал в беседе с журналистами исполняющий полномочия главы администрации Тюмени Руслан Кухарук.

Затем Александр Моор побывал на на участке ул. Николая Ростовцева от ул. Суходольская до ул. Монтажников. Здесь уложен асфальт, оборудованы тротуары, парковочные места, велодорожки, установлено уличное освещение. При этом дорожники очень бережно отнеслись к зеленым насаждениям - теперь этого требует строительный стандарт. Работы по строительству участка дороги также выполнены со значительным опережением графика.

"Фактически это последняя улица в прилегающих микрорайонах, которая до недавнего времени не имела асфальтового покрытия. Теперь строительство дорожной сети здесь завершено", - констратировал врио губернатора.

Кроме того, Александр Моор оценил темпы и качество выполнения работ по благоустройству ряда улиц и дворов многоквартирных домов. В 2018 году в областном центре планируется благоустроить 40 дворовых территорий. Проекты реконструкции разработаны с учетом мнения жителей.

"Наиболее сложные работы предстоит выполнить в тех дворах, где необходима замена коммуникаций, в том числе сетей теплоснабжения. Все эти работы будут завершены до начала отопительного сезона", - подчеркнул врио главы региона.

В 2018 году в Тюмени реализуется очень большая программа по созданию комфортной городской среды, включающая в себя целый ряд направлений, в том числе благоустройство и дорожное строительство. "Ход работ я оцениваю положительно. Все идет по плану, подрядчики с работой справляются в установленные сроки", - заявил Александр Моор.

Врио губернатора подчеркнул, что задача по созданию комфортной среды проживания стоит не только перед Тюменью, она активно решается во всех муниципалитетах региона.

"Тюмень служит примером, но технологии создания комфортной городской среды, используемые в областном центре, активно применяются и в других муниципалитетах . Наша приоритетная задача - чтобы все города, райцентры и другие населенные пункты Тюменской области были уютными, благоустроенными и удобными для людей. Понятно, что сделать предстоит еще очень многое, но мы будем упорно стремиться к этой цели", - сказал Александр Моор.

Евгений Бабенко