В Ишиме ПАТП выплатило пенсионеру более шести тысяч рублей за нарушение расписания движения автобуса

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

6,5 тыс. рублей за нарушение расписания движения автобуса выплатило 70-летнему пассажиру Ишимское ПАТП, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов гражданского дела, 20 июня 2017 года пожилой садовод, ветеран труда и инвалид с супругой пришел на остановку "Сады", от которой в 22 часа 7 минут должен был отправиться в город автобус № 4к. Между тем автобус не пришел. Супруги дождались в 22 часа 32 минуты следующего и вошли в него. Там мужчина поинтересовался у кондуктора, не знает ли она, почему не было предыдущего рейса. Однако в ответ услышал грубость, возникла конфликтная ситуация, водитель потребовал от любопытного пассажира покинуть автобус. Он отказался, так как купил билет. За пожилого человека вступились другие пассажиры, после чего автобус поехал по маршруту.

30 июня 2017 года пассажир написал в ПАТП претензию, в которой попросил выплатить ему 1 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда за грубость кондуктора и водителя. Ответа не последовало.

В марте 2018 года пожилой человек обратился в Ишимский городской суд с иском к ПАТП о возмещении морального вреда, увеличив свои требования. Ответчик иск не признал.

В дело вступил работник Ишимской межрайонной прокуратуры, который поддержал заявителя. Суд, рассмотрев дело, взыскал с автотранспортного предприятия в пользу пассажира 3 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда, штраф в размере 1,5 тыс. рублей за неудовлетворение его требований в добровольном порядке и 2 тыс. рублей судебных расходов, а всего 6,5 тыс. рублей.

Автотранспортное предприятие не стало обжаловать судебное решение, и оно вступило в силу. Накануне взысканные средства поступили на счет пассажира.