На Ямале капитально отремонтируют семнадцать объектов здравоохранения

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17 объектов здравоохранения капитально отремонтируют до конца 2020 года. На эти цели из бюджета направлено более 330 млн рублей, сообщает правительство ЯНАО.

"Крупные ремонты пройдут в Новом Уренгое, Губкинском, в Тарко-Сале, отремонтированы будут объекты в больничном городке Салехарда, в поселках Лимбяяха и Харп. Это самые значимые и самые большие по бюджету. Также, исполняя Указ президента РФ, уже сейчас идет подготовка к ремонту объектов здравоохранения в сельской местности, на некоторых работы начнем уже в этом году", – отметил директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Юрий Теряев.

Ремонты объектов медицины на селе охватят обширные территории округа. В планах заказчика отремонтировать амбулатории в пос. Пурпе-1 и Пуровск, амбулаторию в селе Кутопъюган, фельдшерские пункты в пос. Лонгъюган и Нори Надымского района, медицинский пункт в пос. Сюнай-Сале Ямальского района и другие.

Всего по округу на 31 объекте производятся строительно-монтажные работы, на 18 идет подготовка к предстоящему ремонту: проектирование и инженерные изыскания. На пяти объектах с начала года капитальные ремонты уже завершены, среди них резервный родильный дом в Надыме, где строители заменили стеновые панели, а также больница на 35 мест в пос. Пангоды Надымского района.

Также на территории округа ремонты пройдут на восьми объектах образования, пяти объектах социальной политики и четырех объектах культуры.