Тюменские аграрии заготовили более тридцати тонн сена

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Предприятия и крестьянско - фермерские хозяйства Тюменской области заготовили более 34 тыс. тонн сена. Это 25 % от потребности, сообщает региональный департамент АПК.

В лидерах Викуловский, Сладковский, Упоровский районы и Заводоуковский городской округ. Здесь заготовлено около 50 % от потребностей.

Также в области продолжается заготовка сенажа. При потребности в более 700 тыс. тонн тюменцы заготовили больше 180 тыс. тонн сенажа, что составляет 26 % от необходимого объема. Отметим, сенаж максимально сохраняет обменную энергию, протеин, сахар, каротин и одновременно является достаточно концентрированным (сухим), чтобы обеспечивать кормление животных.

Началась и заготовка силоса. Первыми к этим работам приступили хозяйства Тюменского района. Заготовлено около 2 тыс. тонн.

Кроме того, хозяйствами скошено около 55 тыс. га многолетних трав и более 9 тыс. га естественных трав.