Александр Моор: качество и сроки капремонта многоквартирников нужно держать на контроле

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Промежуточные итоги реализации программы капремонта многоквартирных домов обсудили на заседании президиума регионального правительства, которое провел временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.

Напомним, трехлетний краткосрочный план капитального ремонта МКД на 2015-2017 гг. включает 1 тыс. 439 многоквартирных домов в 20 муниципальных образованиях области. Это 5 тыс. 140 конструктивных элементов, 2 тыс. 822 из них уже отремонтированы, что составляет 55% от планового показателя. По 30% конструктивных элементов ведутся работы, по 15% договоры на выполнение работ находятся в стадии заключения. В 59 многоквартирных домах на основе обследований капитальный ремонт признан нецелесообразным, объекты перешли в статус аварийных.

Как отметил заместитель губернатора Вячеслав Вахрин, к началу второго полугодия 2018 года область сделала существенный рывок в реализации региональной программы капремонта. Полностью выполнен краткосрочный план 2015-17 гг. в Ишимском, Уватском, Омутинском, Нижнетавдинском, Упоровском и Ялуторовском районах. Наибольший объем работ запланирован в Ишиме, Тюмени и Тобольске. Он подчеркнул, что все организационные инструменты задействованы на полную мощность и работа сегодня идет максимально быстрыми темпами, отметив, что на старте реализации программы подрядных организаций было крайне мало и дело практически не двигалось.

Врио губернатора Александр Моор подчеркнул важность решения этой задачи, обязательного контроля качества и сроков выполнения капремонта многоквартирных домов.

Вячеслав Вахрин отметил, что отбор подрядчиков позволил привлечь к выполнению капремонта 192 подрядные организации. Это практически в четыре раза больше, чем в 2015 году, и способствовало увеличению темпов производства работ вдвое.

Одновременно с реализацией первой трехлетней программы начата работа по исполнению второго краткосрочного плана. В период 2018-2020 гг. предстоит выполнить капитальный ремонт 7 тыс. 335 конструктивных элементов в 2 тыс. 144 многоквартирных домах региона.

Уже заключены договоры на разработку проектов капитального ремонта 1 тыс. 623 многоквартирных домов из второй краткосрочной программы. По 316 многоквартирникам ведутся работы по отбору подрядных организаций для выполнения проектных работ. Кроме того, в текущем году в рамках плана капремонта 2018-2020 гг. заменят лифтовое оборудование в 88 многоквартирных домах Тюмени и Тобольска.