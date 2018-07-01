В Югре двухлетний ребенок выпал из окна

Фото Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Фото Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Югорские следователи выясняют обстоятельства падения ребенка из окна. Двухлетний мальчик остался в комнате без присмотра родителей, сообщает СУ СК РФ по ХМАО.

Как установила проверка, вечером 19 июля в Югорске с третьего этажа многоквартирного дома выпал ребенок. Мальчик был один в комнате с открытым окном, в то время как его родители были на кухне.

Предположительно, ребенок забрался на подоконник по дивану, оперся на москитную сетку, которая не выдержала и выпала вместе с ним из окна.

В ходе проведения проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. Следователи изучают условия проживания и воспитания мальчика.