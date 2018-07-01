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Чемпионат инженерных профессий AtomSkills-2018 пройдет в Екатеринбурге

Общество, 14:10 23 июля 2018

Фото worldskills74.ru

Екатеринбург стал постоянной площадкой для чемпионата AtomSkills. На третий отраслевой чемпионат профмастерства с 30 июля по 3 августа в столице Урала соберутся специалисты в 27 компетенциях, сообщает министерство промышленности и науки Свердловской области.

Около тысячи сотрудников предприятий Росатома - участников и экспертов чемпионата, продемонстрируют свои умения в приоритетных для отрасли направлениях: электронике, промышленной автоматике, неразрушающем контроле и других.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что проведение чемпионатов по методике WorldSkills имеет большое значение для региона с точки зрения роста производительности труда, продолжения процессов модернизации производства, внедрения новых технологий, роста общественного интереса к рабочим и инженерным профессиям.

"Проведение отраслевого чемпионата AtomSkills на территории Свердловской области особенно важно, учитывая присутствие крупных предприятий "Росатома" в нашем регионе, их важную роль в экономике и социальной сфере", - заметил глава региона.

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# Екатеринбург , Росатом , Урал

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