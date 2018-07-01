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В День города тюменцы смогут побывать на бесплатной экскурсии

Общество, 09:03 27 июля 2018

фото ИА "Тюменская линия"

Праздничная акция "Холодные снаружи - горячие внутри" пройдет у магазина "Легенды Сибири"(ул. Володарского, 47) в День города, 28 июля, сообщает Агентство туризма и продвижения Тюменской области.

Гости узнают много интересного о тюменском крае, увидят уникальные творения местных мастеров и брендированные сувениры, получат в подарок воздушные шары и путеводители по Тюмени.

Кроме того, в рамках акции мастерская путешествий "Рыжий слон" презентует экскурсионную программу "В Сибири по своей воле". Пришедшие на мероприятия жители и гости города смогут побывать на бесплатной экскурсии. Количество мест ограничено, регистрация участников будет проходить во время акции, которая стартует в 13 часов.

Узнать подробнее о самых интересных мероприятиях в Тюмени и Тюменской области можно на сайте. А составить индивидуальный туристический маршрут поможет приложение VisitTyumen. Уже доступно для скачивания: iOS bit.ly/VisitTyumen_appStore, Android bit.ly/visitTyumen_GooglePlay.

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# акция , день города , экскурсия

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