Трех югорчан осудили за разбойное нападение на банк

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Трое мужчин, виновные в разбойном нападении на сотрудников банка, приговорены к длительным срокам в Нижневартовске, сообщает прокуратура Югры.

В феврале 2016 года подсудимые похитили государственный регистрационный знак и использовали его на своем автомобиле для совершения разбойного нападения.

Надев маски с прорезями для глаз, мужчины зашли в отделение "Сбербанка России", применив физическое насилие и угрожая сотруднику банка макетами пистолетов, потребовали передать ключи от хранилища с деньгами. Однако, увидев посетителя банка, с места совершения преступления скрылись, после чего были задержаны сотрудниками полиции.

Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы от 8 лет 11 месяцев до 9 лет. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.