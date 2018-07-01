Более ста соотечественников переехали в районы Тюменской области

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117 соотечественников в первой половине 2018 года переехали в Тюменскую область по государственной региональной программе "Оказание содействия добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом" на 2013-2020 годы, сообщает областной департамент труда и занятости населения.

Все переселенцы являются квалифицированными специалистами, которые устроились работать на вакансии, длительное время не замещаемые местным населением.

Чтобы стать участником программы, соотечественник должен обладать профессией, востребованной в выбранной для трудоустройства и проживания территории вселения, а также иметь возможность постоянного или временного жилищного обустройства на соответствующей территории.

Территории, где ждут соотечественников, - Абатский, Армизонский, Аромашевский, Бердюжский, Вагайский, Викуловский, Голышмановский, Исетский, Ишимский, Казанский, Нижнетавдинский, Омутинский, Сладковский, Сорокинский, Уватский, Упоровский, Юргинский, Ялуторовский, Ярковский районы и Заводоуковский городской округ. Здесь создают условия для скорейшей адаптации, обустройства и интеграции соотечественников.

Востребованы врачи различных специализаций, фельдшеры, фармацевты, педагоги, агрономы, инженеры, ветеринарные врачи, зоотехники, электромонтеры и другие квалифицированные специалисты. Сведения о вакансиях регулярно размещаются на сайте "Переселение соотечественников" в разделе "Вакансии". Среди участников программы и членов их семей 63 человека трудоустроились на вакансии врачей, 223 человека – на вакансии учителей, 134 человека – на вакансии специалистов сельского хозяйства, в том числе 18 агрономов, 23 ветеринарных врача и зоотехника, 63 – на вакансии механизаторов, 30 — на вакансии операторов машинного доения и животноводов. Также соотечественники замещают другие вакансии, требующие наличия образования и квалификации.

Как ожидается, в 2018 году в область приедут не менее 232 соотечественников - участников программы и членов их семей.