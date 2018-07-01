Школьников Вагайского района обучают навыкам выживания в дикой природе

Фото пресс-службы ДТиС "Пионер" Фото пресс-службы ДТиС "Пионер"

Участники XXVIII областной эколого-краеведческой экспедиции "ЧИР", которая проходит с 13 по 27 июля, проживают в палаточном лагере вблизи озера Крюковское Вагайского района, исследуя природу окрестностей.

Как сообщили в пресс-службе ДТиС "Пионер", ребята работают по нескольким направлениям: зоология, ботаника, ихтиология, энтомология, орнитология, экологическое социальное проектирование. Результаты научно-исследовательской работы участники представят на итоговой конференции экспедиции.

Каждый день экспедиции дарит юным исследователям новые открытия и впечатления. Например, двенадцатилетний Елисей Медведев приручает ящерицу — придумал своему питомцу кличку Аркаша и смастерил для него террариум из коробки.

"Убедился в том, что ящерицы отбрасывают хвост— у Аркаши цвет хвоста отличается от раскраски всего тела, кормлю его паутами", — рассказывает он.

Тринадцатилетний Максим Горецкий работает под руководством выпускницы биофака Тюменского госуниверситета Марии Шоминой в секции энтомологи — изучает бабочек и жуков.

"Это дело мне по душе, здесь хороший руководитель. В экспедиции второй раз, пишу исследование о дневных бабочках", — говорит юноша.

Кроме того, ребята обучались навыкам выживания в дикой природе, сплавлялись по реке, строили шалаши, разводили костры.

Увлеченных природой детей недавно посетили директор Института биологии Тюменского госуниверситета Александр Шалабодов и уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов. Гости отметили позитивный настрой ребят, их желание изучать природу.

"Вас не пугают комары и отсутствие комфортных условий, вижу ваше замечательное настроение и, пройдя по лабораториям, заметил, как вы увлеченно работаете. Здорово, что дворец творчества и спорта "Пионер" и детское движение "ЧИР" реализуют этот уникальный проект, в котором участвуют талантливые ребята и педагоги", - сказал Андрей Степанов.

Многие из тех, кто сегодня живет в палаточном лагере, уже не в первый раз участвуют в экспедиции. Стоит отметить, что научно-исследовательская работа юных экологов дает значительные результаты. Несколько лет назад они внесли весомый вклад в изучение территории вблизи озера Крюковское, благодаря чему были собраны доказательства уникальности природных богатств и, в последствии, принято решение о создании памятника природы регионального значения.

Открытие памятника природы "Крюковское" начнется в Вагайском районе Тюменской области 25 июля в 14 часов на территории проведения XXVIII областной эколого-краеведческой экспедиции "ЧИР".

Важной отличительной особенностью озера Крюковского является многочисленная популяция рдеста курчавого (Potamogetoncrispus L.) – водного растения, занесенного в Красную книгу Тюменской области и находящегося под угрозой исчезновения. Статус памятника природы обеспечит установление режима особой охраны территории и позволит сохранить редкие биологические виды.

На торжественном мероприятии будут присутствовать участники экспедиции представители департамента недропользования и экологии Тюменской области, районной администрации, научные сотрудники института биологии ТюмГУ и специалисты краеведческого музея, лесной охраны Вагайского района.

В рамках открытия юные натуралисты презентуют экологические исследования, материалы по созданию памятника природы будут переданы краеведческому музею. Также для участников проведут экскурсию по территории "Крюковского".