Запастись в жару минеральной водой советуют эксперты Роскачества

Фото ГУ МЧС России по Тюменской области Фото ГУ МЧС России по Тюменской области

В жаркие дни необходимо запастись минеральной и питьевой водой, а лечебно-столовую воду употреблять в строго дозированных объемах несколько раз в день за полчаса до еды, но не для утоления жажды, советует Роскачество.

Для утоления жажды, выбирая питьевую воду, стоит ознакомиться с составом: важно, чтобы в воду не были добавлены подсластители и ароматизаторы. Натуральными добавками в воде могут выступать серебро и йод.

В стеклянных бутылках вода сохраняет свои полезные свойства дольше даже при несоблюдении условий хранения и перевозки. Что касается пластика, то исследования Роскачества показывают, что при производстве упаковки используется только пищевой пластик - следов "миграции" вредных веществ от пластика зафиксировано не было, так что бояться такой упаковки не стоит.

При выборе кваса всегда важно не перепутать продукт брожения квасного сусла и газированный напиток со вкусом кваса. Чтобы такого не случилось, следует отдавать предпочтения напиткам, сделанным по ГОСТу. Также разобраться в том, действительно ли это квас, поможет процент спирта, указанный на этикетке напитка. Так, допустимая норма - не более 1,2 градуса.

Зачастую в названии кваса можно встретить термин "живой" - он не закреплен в нормативных документах для пищевой продукции, действующих в России, поэтому его использование не запрещается.

Массовое производство газированных напитков предполагает или использование консервантов или пастеризацию, что позволяет сохранить напиток не менее шести месяцев. Иногда производители в целях экономии заменяют натуральный сахар более дешевыми аналогами – сахаринами.

В жару специалисты службы не рекомендуют утолять жажду газированными сладкими напитками и жидкостями с повышенным содержанием сахара. Для того, чтобы избежать обезвоживание, лучше употреблять больше чая и питьевой воды. Однако это не значит, что от любимого напитка нужно вовсе отказаться: главное – знать меру и выбирать качественный продукт без снижающих себестоимость ингредиентов.