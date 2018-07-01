Виртуальная выставка покажет, как преобразилась Тюмень

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Выставка "ТюмVR", приуроченная к 432-летию города, откроется 29 июля в 13 часов в историческом парке "Россия – Моя история" в Тюмени, сообщает администрация города.

У посетителей будет возможность с помощью VR-очков увидеть знакомые улицы Тюмени образца XIX – начала XX вв. В VR-очках размещены десять фото исторического центра города, улицы Республики, Ленина, Красина, Челюскинцев и другие. Фотографии для проекта отбирали историки из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения.

Улицы, к которым привыкли тюменцы, преобразятся на их глазах: гости увидят, как изменился и вырос город, какие архитектурные памятники удалось сохранить и какие уже навсегда исчезли с карт. С помощью встроенного аудиогида посетители узнают о малоизвестных исторических фактах и изменениях, которые произошли в Тюмени с тех пор.

В рамках торжественного открытия для гостей парка проведут конкурсы и розыгрыш призов. Выставка будет работать до 15 августа, вход свободный.