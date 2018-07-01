  • 26 июля 201826.07.2018четверг
  • USD63,0836
    EUR73,7510
  • В Тюмени 30..32 С 3 м/с ветер северо-западный

Стартовал конкурс за звание лучшего добровольца

Общество, 08:51 26 июля 2018

Фото www.minstroyrf.ru

На конкурс "Доброволец России-2018" приглашают активных жителей от 8 лет и старше, сообщает администрация Ялуторовского района.

Участвовать в нем могут волонтеры, руководители добровольческих отрядов общеобразовательных учреждений, участники школьных кружков и объединений, представители общественных некоммерческих организаций и объединений, работники муниципальных учреждений с активной жизненной позицией, граждане старшего поколения, представители инициативных групп.

Для участия в муниципальном этапе конкурса необходимо до 10 августа 2018 года направить заявку-анкету участника конкурса "Доброволец России-2018". Подробности здесь.

Подведение итогов заочного этапа конкурса состоится 19 августа в рамках творческой эстафеты "Юбилейное лето-2018" в с. Киево.

Предоставить итоговые материалы участники конкурса должны до 20 ноября.

Подведение итогов и определение лидеров состоится в рамках закрытия Года добровольца в 2018 году.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Год добровольца , конкурсы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:57 26.07.2018Уральские специалисты внедрили в работу соцучреждений звуковую систему реабилитации
09:46 26.07.2018О тюменских достопримечательностях расскажут гиды 55+
09:35 26.07.2018Участок улицы Широтной временно закроют для транспорта
09:24 26.07.2018День рождения Тюменской области отметят в научной библиотеке