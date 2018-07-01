В Салехарде дорожники завершают ремонт трасс

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В Салехарде ремонт дорог практически завершен. Отремонтированы практически все центральные улицы города, сообщает правительство ЯНАО.

Дорожники заменили верхний слой асфальта на ул. Мира, Республики, Броднева, Зои Космодемьянской, Губкина. Практически завершились работы по ул. Ямальской. Осталось нанести дорожную разметку. Всего летом было уложено 4 км нового асфальта. В центре города остался один не отремонтированный участок по ул. Чубынина. Готовится документация, которая будет размещена на аукционе.

"Сроки зависят от проведения электронного аукциона, но мы планируем полностью переложить здесь весь верхний слой покрытия до конца августа – начала сентября", - отметил заместитель генерального директора, начальник управления по благоустройству города "Салехардская дирекция единого заказчика" Алексей Нога.