Жительницу Ямала обвиняют в смерти утонувшей дочери

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Жительницу Пуровского района подозревают в причинении смерти по неосторожности малолетней дочери, сообщает следственное управление СК РФ по Ямалу.

Семья из п. Пурпе вместе со своими малолетними детьми отдыхала на берегу реки Пяку-Пур. Женщина, оставшись на берегу одна с двухлетней дочерью, решила присоединиться к компании, которая ранее переправилась вброд на островок, находящийся на расстоянии 150 метров от берега.

На середине реки женщина оступилась, и вместе с малолетней дочерью попала в размытую течением пятиметровую яму. Подозреваемой на помощь бросились мужчины, один из них перехватил ребенка, но спасти его не удалось. Тело ребенка позже извлекли из воды спасатели.

Медицинское освидетельствование подозреваемой показало, что в момент трагедии она не находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Расследование уголовного дела продолжается.